Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 23 червня та розпочнеться о 20:00.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Португалії зустрінеться з Узбекистаном. Для підопічних Роберто Мартінеса цей поєдинок стане визначальним у контексті турнірних перспектив, адже після неочікуваної нічиєї з ДР Конго (1:1) на старті європейці опинилися під серйозним тиском. Очне протистояння на полі стадіону Ен-Ер-Джі Стедіум у Х'юстоні продемонструє, чи зможуть фаворити підтвердити свій високий статус у грі проти амбітних дебютантів світової першості.

ПОРТУГАЛІЯ — УЗБЕКИСТАН

ВІВТОРОК, 23 ЧЕРВНЯ, 20:00. ЕН-ЕР-ДЖІ СТЕДІУМ, Х'ЮСТОН. Суддя: Джаєд Дж. (Марокко).

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Португальська збірна володіє одним із найпотужніших атакувальних потенціалів на турнірі, проте втрата очок у першому матчі змушує команду діяти з максимальною концентрацією. Головною фігурою на полі залишається легендарний Кріштіану Роналду. 41-річний капітан, який проводить свій шостий мундіаль, прагне знову оновити світові рекорди за кількістю матчів та забитих м'ячів за національну команду. Мартінес має у своєму розпорядженні солідну обойму виконавців, серед яких Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва та перспективний 21-річний Жоау Невеш, який уже встиг відзначитися голом на цьому турнірі. Кадрових проблем європейці не мають.

Узбекистан, на відміну від грізного суперника, не відчуває психологічного тягаря за результат і гратиме у своє задоволення. Підопічні Фабіо Каннаваро, який очолив команду в жовтні 2025 року, вже увійшли в історію як перша збірна з Центральної Азії, що пробилася на чемпіонат світу. Попри поразку від Колумбії (1:3) у стартовому турі, "білі вовки" залишили приємне враження завдяки забитому м'ячу Аббосбека Файзуллаєва. Італійський наставник напевно обере захисну модель гри з розрахунком на контратаки та індивідуальну майстерність капітана Ельдора Шомуродова, який має на своєму рахунку 44 голи за збірну.

Європейці є беззаперечними фаворитами цього протистояння. З перших хвилин Португалія намагатиметься встановити повний контроль над м'ячем та розхитати насичену оборону суперника, де ключову роль відіграватиме захисник Манчестер Сіті Абдукодір Хусанов. Для успіху фаворитам знадобиться не лише висока індивідуальна майстерність Рафаеля Леау чи Педру Нету, а й неабияке терпіння. Попри очікуваний запеклий опір узбеків, різниця у класі виконавців має принести європейській збірній першу перемогу на мундіалі.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Португалії з коефіцієнтом 1.22, а ймовірний успіх збірної Узбекистану оцінюється в 15.00. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 6.66.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОРТУГАЛІЯ: Кошта — Далот, Діаш, Інасіу, Мендеш — Бернарду Сілва, Невеш, Бруну Фернандеш — Нету, Роналду, Леау.

УЗБЕКИСТАН: Нематов — Насруллаєв, Ашурматов, Аліжонов, Хусанов — Файзуллаєв, Хамробеков, Урунов, Машаріпов — Сергєєв, Шомуродов.

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