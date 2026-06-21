Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Луїса де ла Фуенте скинула напругу на тлі сенсації в першому турі.

Коли один із фаворитів чемпіонату світу починає свою участь на турнірі з нічийного результату, то одразу до нього починають виникати питання у вболівальників. Тим паче, коли суперником, який відібрав очки в більш сильного колективу, виявляється скромний Кабо-Верде. Тож національній збірній Іспанії за останній тиждень довелось вислухати чимало критики на свою адресу. Але команда Луїса де ла Фуенте на це навряд чи зважала, бо завжди може кивнути на бік Аргентини, яка всім відомо як починала свій попередній успішний похід за кубком світу.

Тож перед матчем другого туру проти Саудівської Аравії "Фурія Роха" працювала скоріше у звичному для себе режимі, оскільки ситуація загалом залишалась під її контролем. Як і минув власне сам матч у Атланті, сценарій якого був ніби прогнозованим. Колектив Георгіоса Доніса не став нічого вигадувати й побудував свою гру від оборони, тоді як іспанці вже з перших хвилин набрали оберти й вочевидь прагнули порушити гольове мовчання на мундіалі.

Удалось їм це зробити на 11 хвилині, коли лише в голові Оярсабаль міг виникнути простріл носком із лівого флангу на дальню стійку для Ямала, який замкнув у підкаті цю розкішну передачу. А далі вже пішла гра суто за шаблоном від іспанської збірної. Повне захоплення ініціативи, суперники, які не відходять від власних володінь, постійно постачання м’яча до штрафного, і зрештою голи, голи, голи.

Ще не було першого водопою, а вже на табло рахунок був 3:0 на користь команди де ла Фуенте. Оярсабаль і тут постарався на максимум, відзначившись дублем. Спочатку зіграв на серії відскоків під час подачі кутового з лівого флангу й скористався скиданням від Лапорта, а потім завершив комбінацію, яку йому старанно готували Порро, Кукурелья та Ольмо.

Усі ці дії іспанців виглядали настільки невимушено легко, що за майбутнє "зелених" у цій грі відверто довелось хвилюватись. Команда Доніса не квапилась виправляти власне становище навіть у другому таймі, і якщо так, то не проблема пропустити четвертий уже після перерви, коли Кукурелья наче й замкнув подачу кутового з лівого краю на дальній, але вирішальним був рикошет за лінію від Ат-Тамбакті, тож захисник тепер уже Реала, поки що, без гола на чемпіонаті світу. Могла б і більше забити "Фурія Роха", але з Ферраном Торресом на вістрі в другому таймі було все традиційно важко.

У заключному турі національна збірна Іспанії зіграє проти Уругваю, тоді як Саудівська Аравія зустрінеться з Кабо-Верде.



Іспанія — Саудівська Аравія 4:0

Голи: Ямаль, 11, Оярсабаль, 21, 24, Ат-Тамбакті, 49 (авт.)

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Педрі (Руїс, 71), Родрі — Ямал (Піно, 46), Ольмо (Меріно, 61), Баена (Вільямс, 61) — Оярсабаль (Торрес, 46).

Аль-Овайс — Абдулхамід, Ат-Тамбакті, Ладжамі, Аль-Амрі (Аль-Хеджі, 60), Аль-Харбі — Н. Ад-Давсарі (Аль-Ганнам, 90), Аль-Хайбарі (Канно, 46), Аль-Джувайр (Аль-Хамдан, 46) — Аль-Бурайкан (Аш-Шамат, 60), С. Ад-Давсарі.Попередження: Ад-Давсарі, Канно