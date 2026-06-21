Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 21 червня 2026 року.

Збірна Іспанії впевнено розгромила Саудівську Аравію у матчі другого туру групи H чемпіонату світу-2026 — 4:0.

Поєдинок в Атланті іспанці фактично вирішили ще до середини першого тайму, коли тричі відзначилися у воротах суперника. Головним героєм зустрічі став Мікель Оярсабаль: спочатку він асистував Ламіну Ямалю, а згодом сам оформив дубль.

Після перерви Іспанія забила ще раз — м’яч у власні ворота відправив захисник Саудівської Аравії Хассан Тамбакті. Наприкінці матчу Ферран Торрес також забив, однак гол було скасовано після перегляду VAR.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Іспанія — Саудівська Аравія:

Іспанія — Саудівська Аравія 4:0

Голи: Ямаль, 11, Оярсабаль, 21, 24, Ат-Тамбакті, 49 (авт.)

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Педрі (Руїс, 71), Родрі — Ямал (Піно, 46), Ольмо (Меріно, 61), Баена (Вільямс, 61) — Оярсабаль (Торрес, 46).

Саудівська Аравія: Аль-Овайс — Абдулхамід, Ат-Тамбакті, Ладжамі, Аль-Амрі (Аль-Хеджі, 60), Аль-Харбі — Н. Ад-Давсарі (Аль-Ганнам, 90), Аль-Хайбарі (Канно, 46), Аль-Джувайр (Аль-Хамдан, 46) — Аль-Бурайкан (Аш-Шамат, 60), С. Ад-Давсарі.



Попередження: Ад-Давсарі, Канно