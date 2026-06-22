Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Нова Зеландія та Єгипет.
Кріс Вуд, Getty Images
22 червня 2026, 03:27
Національні збірні Нової Зеландії та Єгипту зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Ванкувері.
Даррен Бейзлі, після нічиєї проти Ірану (2:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Хоссам Хассан, на тлі нічиєї проти Бельгії (1:1), залучив до стартового складу також тих самих гравців.
Нова Зеландія: Крокомб — Пейн, Серман, Боксолл, Какаче — Белл, Стаменич — Макковатт, Сінгх, Джаст — Вуд.
Запасні: Паульсен, Вауд, де Вріс, Біндон, Пейнакер, Елліот, Сміт, Руфер, Олд, Томас, Бейлісс, Роджерсон, Барбарусес, Вейн, Рендалл.
Запасні: Ель-Шенаві, Сулейман, М. Алаа, Абдельмагід, Рабія, Абдельмонейм, Хафез, Дунга, Сабер, Трезеге, Абделькарім, Хассан, Адель, Зізо.
Єгипет: Шобейр — Хані, Ібрагім, Фатхі, Фату — Аттія, Лашін — Зіко, Салах, Ашур — Мармуш.
Гра Нова Зеландія — Єгипет почнеться о 04:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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