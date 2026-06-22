Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Нова Зеландія та Єгипет.

Національні збірні Нової Зеландії та Єгипту зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Ванкувері.

Даррен Бейзлі, після нічиєї проти Ірану (2:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Хоссам Хассан, на тлі нічиєї проти Бельгії (1:1), залучив до стартового складу також тих самих гравців.

Нова Зеландія: Крокомб — Пейн, Серман, Боксолл, Какаче — Белл, Стаменич — Макковатт, Сінгх, Джаст — Вуд.

Запасні: Паульсен, Вауд, де Вріс, Біндон, Пейнакер, Елліот, Сміт, Руфер, Олд, Томас, Бейлісс, Роджерсон, Барбарусес, Вейн, Рендалл.



Єгипет: Шобейр — Хані, Ібрагім, Фатхі, Фату — Аттія, Лашін — Зіко, Салах, Ашур — Мармуш.