Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тріумф над Новою Зеландією став історичним для "фараонів" після майже столітнього очікування.

Збірна Єгипту вписала нову сторінку у власну футбольну історію, здобувши першу перемогу у фінальних частинах чемпіонатів світу. У матчі другого туру ЧС-2026 африканська команда переграла Нову Зеландію з рахунком 3:1.

Для єгиптян це лише четверта участь у Мундіалі. Свій дебютний матч на світовій першості команда провела ще у 1934 році, коли поступилася Угорщині в 1/8 фіналу. Також "фараони" виступали на турнірах у 1990 та 2018 роках, однак тоді так і не змогли відсвяткувати жодної перемоги.

Поєдинок із Новою Зеландією став дев’ятим для збірної Єгипту в історії чемпіонатів світу. До цього в її активі були лише три нічиї та п’ять поразок.

Після двох турів ЧС-2026 єгиптяни мають чотири очки та очолюють турнірну таблицю своєї групи, значно наблизившись до виходу в плей-оф світової першості.