Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич "фурії рохи" відзначив дивовижну статистику нападника після його яскравого виступу в матчі чемпіонату світу проти Саудівської Аравії.

Керівник національної команди Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про нападника Мікеля Оярсабаля, який оформив дубль і ассист у поєдинку проти Саудівської Аравії на чемпіонаті світу-2026. "Фурія роха" перемогла з рахунком 4:0.

"У цього футболіста великий вплив на гру команди. Я вважаю, що він може увійти в історію збірної Іспанії. У нього приголомшлива статистика.

Ми дуже задоволені його показниками", — передає слова фахівця AS.

У наступному поєдинку групового етапу мундіалю підопічні Луїса де ла Фуенте зустрінуться зі збірною Уругваю. Матч пройде 26 червня.