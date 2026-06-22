Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Аргентини не скористався шансом відкрити рахунок уже на старті матчу з Австрією.

Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став автором першого нереалізованого пенальті на чемпіонаті світу-2026.

На початку поєдинку арбітр після перегляду VAR у грі другого туру групового етапу проти Австрії призначив одинадцятиметровий удар у ворота суперника. Фол був зафіксований після епізоду за участю Лаутаро Мартінеса у штрафному майданчику.

До виконання вироку на 9-й хвилині підійшов Мессі, який мав чудову можливість не лише вивести Аргентину вперед, а й стати найкращим бомбардиром в історії мундіалів (у підсумку він це зробив пізніше). Проте капітан чинних чемпіонів світу не зміг переграти воротаря, пробивши повз правий кут воріт.

Таким чином, 38-річний форвард став першим футболістом, який не реалізував пенальті на чемпіонаті світу-2026. До цього моменту на турнірі ще не було зафіксовано жодного промаху з позначки.