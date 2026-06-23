Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Дідьє Дешама не помітила суперників, які подекуди відверто привозили голи у власні ворота.

Національній збірній Франції вдалось успішно почати виступи на чемпіонаті світу-2026, де жеребкування явно не пошкодувало команду Дідьє Дешама та відправило до так званої "групи смерті" в складі Норвегії, Сенегалу та Іраку. Але в першому турі "Les Bleus" здолали представників Африки (3:1), і це був насправді дуже важливий у стратегічному вимірі успіх для них.

Бо наступним суперником Франції був Ірак, який розпочав виступи на турнірі з поразки від Норвегії (1:4), і так само, як французи могли застовбичити за собою місце в плейоф уже після першого туру, міг залишитись у дуже скрутній позиції перед останнім туром, якби поступився колективу Дешама. І для цього всі передумови були створені вже в першому таймі.

Франція домінувала на м’ячі, чим насправді важко когось було здивувати, але "Леви Месопотамії", здебільшого, демонстрували належну щільність захисної лінії, тож суперники зупинялись на далеких підступах до штрафного. Утім, коли ця божевільна атака Франції починає ще позиціями змінюватись у хаотичному порядку, то довго оборона опонентів команди Дешама навряд чи може протриматись. На 14 хвилині Мбаппе атакував із глибини правого флангу, зіграв у стінку з Олісе для просування до межі штрафного, а потім потужно пробив у дальній кут.

Непоганий зачин для гарної перемоги, але Ірак не поплив на тлі цієї невдачі. Так, у відповідь нічого команда Грема Арнольда запропонувати не змогла, але й розвинути успіх суперникам не дозволила. А на 37 хвилині взагалі почалась злива, про яку попереджали ще в день поєдинку, проте оминути штормову хвилю так і не вдалось, тож команди дограти перший тайм у жахливих умовах. А от на їхнє повернення для другої половини матчу чекати довелось аж майже до початку іншої дуелі в цій групі.

Але найгіршого, а саме — перенесення цього матчу на наступний день чи ще бозна-куди, не сталось. Тож гру було відновлено навіть за умов того, що злива у Філадельфії не припинялась ні на мить. Футболу звичайний дощ зрештою не завадив, як і домінування Франції на полі нікуди від цієї затяжної перерви не зникло. Команда Дешама продовжувала рухатись за вже відомими стежками, і для суперників це були справді погані новини.

Олісе, Мбаппе та Дембеле почали куражитись у атаці, хоча почалось це після того, як захисник Тахсін та воротар Басіль відверто подарували м’яч Дембеле незрозумілим розіграшем удару від воріт у межах власного воротарського, після чого володар Золотого м’яча скинув на порожні для Кіліана Мбаппе, який також претендуватиме на цю нагороду. А вже за декілька хвилин потом передача Олісе до правого флангу чужих володінь завершилось першим голом самого Дембеле на чемпіонатах світу, після чого "Les Bleus" почували себе на полі розкуто, але більше не забивали.

У заключному турі національна збірна Франції зіграє проти Норвегії, тоді як Ірак зустрінеться із Сенегалом.



Франція — Ірак 3:0

Голи: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66

Франція: Меньян — Кунде (Гюсто, 83), Саліба, Упамекано, Дінь — Коне, Рабьо — Олісе (Дуе, 69), Дембеле (Шеркі, 69), Баркола (Акліуш, 83) — Мбаппе (Тюрам, 90+1).

Басіль — Х. Алі, Тахсін (Сулака, 60), Хашем, Доскі — Аль-Аммарі (Шер, 68), Ісмаїл (Амин, 60) — Баєш (Фарджі, 68), Ікбал, Касем — Хуссейн (Аль-Хамаді, 26).Попередження: Аль-Аммарі