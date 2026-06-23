Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Роберто Мартінеса нарешті продемонструвала своє справжнє обличчя в атаці на мундіалі.

Ліонель Мессі продовжує розривати чемпіонат світу-2026 у складі національної збірної Аргентини, Кіліан Мбаппе стабільно відзначається за Францію, Ерлінг Голанд завдає результативних пострілів за Норвегію, Гаррі Кейн веде за собою Англію, а Кріштіану Роналду тим часом… Не зміг відзначитись у воротах ДР Конго в першому турі, тож подальший майже тиждень вільного часу команди Роберто Мартінеса пройшов у суцільних розмовах, що "з цією Португалією" щось не так.

І тривали ці балачки аж допоки "європейські селесао" не з’явились на полі стадіону в Г’юстоні заради проведення матчу другого туру проти Узбекистану, який під керівництвом Фабіо Каннаваро програв свій перший матч на турнірі Колумбії (1:3). Програли представники Азії й другий. Причому, без особливих шансів на порятунок. Воно й не дивно — Португалія дуже відповідально поставилась до цієї гри й не залишила суперникам права на помилку.

А вже на шостій хвилині команда Мартінеса відзначилась зусиллями не аби кого, а самого Кріштіану Роналду. Усі розмови довкола форварда стихли, коли він на ближній замкнув простріл Канселу з правого флангу, і знову після того повернулось відчуття величі постаті. Примітно, що партнери по збірній свого лідера підтримували й продовжували чинити шалений тиск на суперників, який утримати в Узбекистану, напевно, не було жодної можливості.

Другий гол від португальців при цьому не змусив на себе довго чекати, і вже на 17 хвилині стандарт у пів колі перед штрафним команди Каннаваро завершився ударом у лівий кут від Мендеша, хоча всі очікували, що Роналду зараз має прикластись до м’яча. У другому таймі, до речі, теж очікували, але вже з більш звичної для Кріштіану відстані, але тоді дотепно Бруну закинув на партнера за стінку, і лише воротар зумів блокувати завершальний постріл.

Стандарти взагалі були в Португалії чи не вирішальним фактором успіху в цій грі, бо другий тайм також почався з голу, але з подачі кутового з правого флангу від Бруну, яка відскочила від Хусанова перед воротами у воротаря Нематова, і потім уже у ворота. Але ще до цього в першій половині гри Фернандеш асистував на дубль для Кріштіану до правого флангу чужих володінь у контратаці, тож перевага португальців була шаленою.

Хоча могла б бути й не настільки виразною на табло, бо посеред першої половини гри в ліву дев’ятку воріт Кошти прилетів розкішний дальній удар Ганієва з протилежного боку атаки, але фол Файзуллаєва проти Канселу в пресингу до цього позбавив нас головного претендента на найкращий м’яч цього турніру станом на зараз. Утім, не менш прицільним вийшов постріл Леау наприкінці цього матчу з відскоку прострілу Семеду з правого флангу в центрі штрафного, який так само залетів у дальню дев’ятку, але все ж таки з меншої дистанції. Перемога яскрава, балачок стане менше, але повністю вони все одно не зникнуть.

У заключному турі національна збірна Португалії зіграє проти Колумбії, тоді як Узбекистан зустрінеться з ДР Конго.



Португалія — Узбекистан 5:0

Голи: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (авт.), Леау, 87

Португалія: Д. Кошта — Канселу (Семеду, 46), Діаш, Вейга, Мендеш — Невеш (Б. Сілва, 76), Вітінья (Леау, 83) — Нету (Консейсан, 46), Б. Фернандеш, Феліш (Трінкан, 63) — Роналду.

Нематов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаєв — Карімов (Жиянов, 90+2), Хамробеков (Мозговой, 46), Шукуров (Есанов, 90+2), Насруллаєв (Аліжонов, 46) — Файзуллаєв (Сергєєв, 73), Ганієв — Шомуродов.Попередження: Вейга — Хамробеков