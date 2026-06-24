Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Несподівані проблеми виникли в команди Томаса Тухеля одразу після видовищного першого матчу на мундіалі.

Національна збірна Англії в першому турі на чемпіонаті світу-2026 мала надзвичайно складного суперника в особі Хорватії, але оскільки команда Томаса Тухеля зуміла впоратись із цим іспитом та продемонструвала футбол достатньо високого рівня в переможному матчі (4:2), то її першість у квартеті L не підлягала жодним сумнівам. Тож "три леви" підходили до наступного протистояння проти Гани в піднесеному настрої, проте все одно мали піклуватись про те, як подолати захист колективу Карлуша Кейруша, який навіть проти такого суперника, як Панама, побудував власну гру від оборони, але зрештою переміг (1:0).

Не було сумнівів у тому, що в Бостоні "чорні зірки" зіграють таким самим чином. І Англія мала бути готовою до того, що в силовій боротьбі в неї буде більш слабкі позиції. Але до того, що провідна збірна європейського футболу не зможе реально загрожувати воротам суперників у першому таймі, здається, не був готовий ніхто з присутніх. Дуже стерильний футбол від команди Тухеля з одного боку та дуже зосереджена на обороні поведінка колективу Кейруша з іншого. М’ячу буквально не було, де пролізти в завершальну фазу за таких умов.

А в другому таймі Гана додала ще й контратаки до свого арсеналу, тож атмосфера стала доволі цікавою. Не з’явилась упевненість у атаці англійців, і лише в моменті на 86 хвилині з влучанням ударом головою від О’Райлі в поперечину з подачі Джеймса з правого флангу та добиванням Кейна над воротами ми могли справді казати, що англійцям не пощастило забити. Але так само могла б забити й Гана зусиллями нашого знайомого за часами виступів за Кривбас Прінса Аду, якому у ворота завадив спрямувати м’яч у падінні на правому фланзі штрафного Семеньйо, і щоб тоді було з цією командою Тухеля?

У заключному турі національна збірна Англія зіграє проти Панами, тоді як Гана зустрінеться з Хорватією.



Англія — Гана 0:0

Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Геї, Спенс (О'Райлі, 65) — Андерсон (Роджерс, 73), Райс — Мадуеке (Рашфорд, 83), Беллінгем (Езе, 73), Гордон (Сака, 65) — Кейн.

Асаре — Сеная (Оппонг, 88), Аджетей, Опоку, Менса — Їренкі, Парті, Сібо — Вільямс (Аду, 66, Баба, 90+5), Аю (Фатаву, 66), Семеньйо.Попередження: Райс — Вільямс