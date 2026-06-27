Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник Меттью Лекі та захисник Джейкоб Італьяно не зможуть домогти команді у плейоф.

Для збірної Австралії, яка впевнено пробилася до плей-оф чемпіонату світу, турнір продовжується за непростих обставин. Соккеруз втратили двох важливих гравців основного складу: Меттью Лекі та Джейкоба Італьяно.

Обидва футболісти вже покинули розташування команди: Лекі повернувся до Мельбурна, а Італьяно вилетів до Австрії, де виступає за клуб Грацер АК.

Для 35-річного ветерана Метью Лекі виліт із турніру став справжньою особистою трагедією. Гравець, який здійснив неймовірні зусилля для відновлення після операції в грудні, продемонстрував вражаючу самовіддачу.

Він довів свою готовність до збірної, відігравши 120 хвилин у фіналі Ліги А, і вже через два дні прибув до Флориди, щоб переконати тренерський штаб у своїй спроможності допомогти команді. Однак старі проблеми зі здоров'ям дали про себе знати: рецидив травми підколінного сухожилля, отриманий у матчі проти збірної США, виявився фатальним.

Партнер Лекі по Мельбурн Сіті Азіз Бехіч поділився емоціями щодо втрати:

"Мені дуже шкода за нього. Я на власні очі бачив, що йому довелося зробити, щоб повернутися на поле. Це легендарний хлопець, який віддав усе, щоб бути тут. Навіть коли він не грає, його досвід і присутність дуже важливі для нас".

Інша втрата — захисник Джейкоб Італьяно, який проводив свій проривний сезон. 24-річний гравець був одним із найкращих у складі Соккеруз у матчах проти Туреччини та США. Травма паху, отримана на тренуванні напередодні нічиєї з Парагваєм (0:0), виявилася достатньо серйозною, щоб перервати його виступи на турнірі.

Відсутність Італьяно відкриває двері для інших гравців, зокрема для Джордана Боса, який чудово проявив себе на новій позиції в атаці. Азіз Бехіч, який також замінив колегу в матчі з Парагваєм, налаштований боротися за місце в основі:

"Я приїхав сюди, щоб взяти участь у своєму третьому чемпіонаті світу, і я вичікував свого часу. Буду робити свою справу, готуватися і намагатися створити для боса головний біль при виборі складу. Головне для мене зараз — бути професіоналом і зробити внесок у загальну перемогу".

Нагадаємо за підсумками групового етапу, підопічні Поповича посіли 2 місце у квартеті D. У плейоф Австралія зіграє проти Єгипту. Матч запланований на 3 липня, початок о 21:00.