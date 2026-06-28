Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Томаса Тухеля використала дуже обмежений ресурс для виконання свого головного завдання на груповий етап.

Національну збірну Англії перед початком чемпіонату світу-2026 без усіляких сумнівів називали фаворитом на перемогу в квартеті L та одним з основних претендентів на перемогу на мундіалі загалом. Але за старою й не дуже-то й доброю традицією для фанатів "трьох левів" виступи на самому турнірі для англійців були не однозначними вже зі старту. Бо перша яскрава перемога над Хорватією (4:2) була сприйнята вболівальниками команди Томаса Тухеля дуже добре, а от про матч проти Гани (0:0) вони чомусь були вже геть іншої думки.

У підсумку ситуація перед останнім туром для англійців складалась таким чином, що від матчу проти Панами у Нью-Йорк/Нью-Джерсі їм була потрібна виключно перемога. Утім, а хто взагалі розглядав будь-який інший варіант завершення цього протистояння для колективу Тухеля? Панамці тим часом залишились узагалі без будь-яких шансів на вихід до плейоф у наслідок мінімальних поразок у стартових двох турах, тож не конкурували в цьому плані із суперниками.

Але в ігрових ситуаціях підопічні Томаса Крістіансена все одно намагались зробити все від себе залежне, що цей матч для Англії не став принаймні легким так точно. Не відповідала очікуванням щодо гостроти й сама гра "трьох левів". Усі ці флангові передачі ми бачили вже в грі проти Гани, хоча й варто зазначити, що з появою Рашфорда на полі з перших хвилин європейці все ж таки почали грати більш акцентовано на завершення.

Воротар Панами Москера до перерви кілька разів долучався до гри задля порятунку власної збірної, але значно більше роботи в нього було вже поперерві, коли Англія постала перед загрозою другого безгольового матчу поспіль. Аби цього в підсумку не сталось, активізувався Джуд Беллінгем посеред другої половини матчу й спочатку замкнув навіс від Саки з кутового на лівому фланзі на ближню стійку ударом злету, а потім сам подав із того боку поля на Кейна.

Ці два голи остаточно зняли всі питання довкола цього матчу. Проте англійці надто рано почали прагнути почути фінальний свисток, тож під завісу схопили контратаку суперників, і якби не офсайд, то Фахардо принаймні один би гол своєї збірної на цьому турнірі забити зміг. Звичайно, про порятунок від поразки тут не йшлось. Хоча моменти ще були й у Ісмаеля Діаса.

За підсумками групового етапу чемпіонату світу-2026 національна збірна Панами в групі L фінішувала з без здобутих залікових балів на останній сходинці, тож завершила виступи на турнірі, тоді як Англія здобула сім очок, розташувалась на першому місці, тож і надалі боротиметься за головний трофей.



Панама — Англія 0:2

Голи: Беллінгем, 62, Кейн, 67

Панама: О. Москера — Мурільйо, Ескобар, Кордоба, Андраде, Х. Гутьєррес (Девіс, 88) — К. Мартінес, Барсенас (Діас, 71), Гарві (Кінтеро, 88), Х. Л. Родрігес (Лондоньйо, 71) — Т. Родрігес (Фахардо, 46).

Пікфорд — Кванса (Спенс, 63), Конса, Геї, О’Райлі — Андерсон (Гендерсон, 84), Беллінгем (Езе, 71) — Сака (Мадуеке, 63), Роджерс, Рашфорд — Кейн (Воткінс, 84).Попередження: Фахардо, Андраде — Кванса