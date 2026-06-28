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Хорватія — Гана 2:1
Голи: П. Сучич, 32, Влашич, 83 — Лукассен, 73

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Перішич — Модрич, Ковачич (Пашалич, 78) — Влашич, П. Сучич, Батурина — Будімір (Матанович, 66).

Гана: Асаре — Сеная, Аджетей (Оппонг, 46), Лукассен, Менса — Парті, Овусу (Фатаву, 46), Сібо (Їренкі, 85) — Сулемана (Нуама, 72), Аю (Томас-Асанте, 72), Семеньйо.

Попередження: Перішич — Оппонг