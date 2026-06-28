Команда Себастьєна Дезабра забезпечила трилер із вольовим камбеком у останньому турі.
ДР Конго — Узбекистан, Getty Images
28 червня 2026, 04:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ДР Конго — Узбекистан 3:1
Голи: Вісса, 68 (пен.), 90+1, Маєле, 78 — Шомуродов, 10
ДР Конго: Мпасі — Ван-Біссака, Мбема, Туанзебе, Масуаку (Каємбе, 83) — Мбуку (Елія, 73), Мутуссамі (Мукау, 72), Садікі, Сіпенга (Бонгонда, 72) — Вісса, Бакамбу (Маєле, 51).
Узбекистан:
Нематов — Хусанов, Урозов (Сергєєв, 82), Ашурматов — Аліжонов, Мозговой (Іскандеров, 82), Шукуров (Хамробеков, 59), Насруллаєв — Хамдамов (Ганієв, 59), Файзуллаєв (Урунов, 73) — Шомуродов.
Попередження: Садікі, Мутуссамі — Хусанов, Насруллаєв