Тепер усі мають зробити вигляд, що команди зіграли в "чистий" футбол.
Алжир — Австрія, Getty Images
28 червня 2026, 07:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Алжир — Австрія 3:3
Голи: Бельгалі, 45, Марез, 60 , 90+4— Арнаутович, 28, Забітцер, 55, Калайджич, 90+6
Алжир: Бенбут — Бельгалі (Шергі, 71), Манді, Бенсебаїні, Хаджам (Аїт-Нурі, 71) — Шаїбі, Бенталеб — Марез, Маза, Ауар — Гуїрі (Белаїд, 71).
Австрія:
А. Шлагер — Пош, Лінгарт, Алаба (Дансо, 62), Мвене — Зайвальд, Кс. Шлагер (Грілліч, 46) — Лаймер, Шмід (Ваннер, 46), Забітцер (Лаймер, 55) — Арнаутович (Грегорич, 46).
Попередження: Арнаутович