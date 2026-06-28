Команда Ліонеля Скалоні здолала всіх суперників за групою та впевнено крокує за захистом титулу чемпіонів світу.
Йорданія — Аргентина, Getty Images
28 червня 2026, 07:12
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Йорданія — Аргентина 1:3
Голи: Ат-Тамарі, 55 — Ло Чельсо, 19, Лаут. Мартінес, 31 (пен.), Мессі
Йорданія: Абулейла — Насіб, Аль-Араб, Абу Дахаб (Обайд, 90) — Хаддад, Ер-Рашдан (Джамус, 76), Ер-Равабде, Абу Таха — Азайзе (Ат-Тамарі, 46), Ольван (Абу Зрайк, 90) — О. Аль-Фахурі (Аль-Марді, 46).
Аргентина:
Е. Мартінес — Паласіос, Отаменді, Сенесі, Тальяфіко — Сімеоне (Барко, 71), Пас (Мак Аллістер, 61), Паредес, Ло Чельсо (Альмада, 61) — Лаут. Мартінес (Мессі, 61), Х. Альварес (Лопес, 82).
Попередження: Абу Таха, Аль-Араб