Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку плейоф чемпіонату світу-2026, який відбудеться 2 липня, розпочавшись о 22:00.

У четвер, на стадіоні СоФі збірні Іспанії та Австрії змагатимуться за право зустрітися з Португалією чи Хорватією у захоплюючому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

ІСПАНІЯ — АВСТРІЯ

ЧЕТВЕР, 2 ЛИПНЯ, 22:00 ▪️ СОФІ СТЕДІУМ, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Багато експертів прогнозували збірній Іспанії впевнений вихід у плейоф із групи, незважаючи на прикру нічию проти Кабо-Верде (0:0) у першому турі. У підсумку Іспанія набрала сім очок із дев'яти можливих і не пропустила жодного гола.

"Ла Роха" здобула мінімальну перемогу над Уругваєм (1:0) в останньому турі завдяки голу Алекса Баени, а до цього розгромила Саудівську Аравію (4:0).

Команда Луїса де ла Фуенте не тільки не пропустила жодного гола в Північній Америці, але й жодного разу не дозволила супернику завдати удару по своїм воротам у перших таймах, а також не пропускала більше шести ударів в останніх п'яти матчах чемпіонату світу — це одна з двох команд, яким це вдалося з 1966 року, після Аргентини в 2022 році.

Неймовірна безпрограшна серія іспанців тепер складає 34 матчі у всіх турнірах (за винятком поразок у серії пенальті), що всього на один матч менше за рекорд збірної в 35 матчів, встановленого в період з 2007 по 2009 рік. Збірна Італії нині утримує рекорд із найдовшої безпрограшної серії в 37 матчів. Чи зможе Іспанія підкорити цей рекорд, пройшовши щонайменше до півфіналу ЧС-2026 — подивимося найближчим часом.

Австрія в цікавому заключному матчі групового етапу забила чимало голів, але й пропустила також чимало, але незважаючи на все, все ж таки вийшла у плейоф, посівши друге місце у групі.

Австрійці зрівняли рахунок на 96 хвилині матчу проти Алжиру (3:3) в останньому турі, що дозволило їй пробратися до плейоф. Зайнявши друге місце за різницею голів, випередивши Алжир, який також вийшов у наступний раунд, Австрія підходить до матчів на виліт з розумінням того, що частина історії чемпіонатів світу належить їй — вони стали першою командою, якій вдалося уникнути поразки у матчі мундіалів, пропустивши гол у доданий час другого тайму.

Команда Ральфа Рангніка перервала 72-річне очікування попадання до плейоф ЧС, не зумівши пройти далі групового етапу турніру з 1954 року, коли вони обіграли Швейцарію (7:5) в епічному чвертьфіналі, а потім програли Західній Німеччині (1:6) у півфіналі.

Австрії також доводиться згадувати свою останню перемогу над Іспанією у минулому тисячолітті. То був товариський матч 1990 року, який завершився з рахунком 3:2, але ці дві збірні з Європи не зустрічалися між собою з 2009 року, коли Давід Вілья оформив дубль у розгромній перемозі з рахунком 5:1.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Іспанії з коефіцієнтом 1.35, а ймовірний успіх Австрії оцінюється в 10.00. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 5.00.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ІСПАНІЯ: Сімон — Кукурелья, Лапорт, Кубарсі, Порро — Педрі, Родрі, Ольмо — Баена, Ямаль, Оярсабаль.

АВСТРІЯ: А. Шлагер — Мвене, Лінгарт, Алаба, Пош — К. Шлагер, Зайвальд — Забітцер, Шмід, Лаймер — Арнаутович.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

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