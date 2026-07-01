Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Томаса Тухеля залишила відкритими чимало запитань щодо власної гри, але не наприкінці зустрічі.

Національна збірна Англії на чолі з Томасом Тухелем виграла групу L на чемпіонаті світу-2026, що насправді навряд чи для когось було несподіваним результатом виступів "трьох левів" у квартеті в складі Хорватії, Гани та Панами. Однак не з максимальною кількістю залікових балів — африканців так і не вдалось задавити авторитетом (0:0). А вже на першому ж кроці турнірної сітки плейоф на англійців очікував ще один представник цього континенту — Демократична Республіка Конго, яка в останній момент зуміла посісти третю сходинку в групі з Колумбією, Португалією та Узбекистаном у складі.

Перестороги англійців були небезпідставними. Команда Себастьєна Дезабра почала дуже активно цю гру, а вже на сьомій хвилині подача Мбемба з правого флангу долетіла на дальній бік штрафного, де Сіпензі дали м’яч не тільки зупинити, а й вільно пробити під ближню стійку, на що не зміг зреагувати Пікфорд. Та й загалом у пресингу робота "леопардів" була настільки вражаючою, що суперники ще довго не могли відійти від цього шоку.

Тухель казав у попередніх матчах, що водопої дуже впливають на перебіг подій у матчах. Так от цього разу саме тренеру Англії знадобилась ця зупинка посеред тайму, щоб допомогти своїй команди зрозуміти, як треба діяти в атаці. І вже після цього почали з’являтись моменти біля воріт Мпасі. Дуже гарні моменти. Але й робота голкіпера на лінії, або інколи навіть захисників, під час ударів Беллінгема, Кейна та Рашфорда була просто блискучою.

Англія почала підтискати суперників, але на 42 хвилині могла отримати другий ляпас із подальшим ризиком узагалі втратити голову перед перервою. Вісса замикав на ближній простріл Ван-Біссаки з правого флангу, але з кількох метрів влучив у стійку. Напевно, тоді фанатам "трьох левів" дійсно було непереливки. Їхня команда не показала справжнього обличчя в першому таймі.

І не сказати, щоб колективу Тухеля вже поперерві вдавалось підтримати атакувальний темп, який задали чергові моменти Рашфорда та Беллінгема спочатку. Був і такий період гри надалі, коли європейці просто тримали м’яч на підступах до чужого штрафного, а от далі просунутись не могли.

Знадобився ще один водопій, щоб зламати цю тенденцію ще раз у цьому протистоянні, і тут уже на перший план вийшов ніхто інший, як Гаррі Кейн. Подача Гордона з лівого флангу знайшла нападника з ударом головою на межі воротарського на 75 хвилині, а вже на 86 Гаррі, отримавши м’яч від усе того самого Гордона перед чужим штрафним, розвернувся та змістився на правий фланг з ударом під поперечини такої сили, що Мпасі навіть і не намагався зреагувати. Дуже важка вольова перемога команди Тухеля, тоді як суперників вистачило лише на три чверті основного часу й не більше.

Фінальний свисток йорданського головного арбітра Адама Махадмеха зафіксував вихід національної збірної Англії до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, тоді як для ДР Конго турнірний шлях у плейоф обірвався вже на першому кроці.



Англія — ДР Конго 2:1

Голи: Кейн, 75, 86 — Сіпенга, 7

Англія: Пікфорд — Спенс (Езе, 71), Конса, Геї, О’Райлі — Андерсон, Райс (Стоунз, 90+1) — Мадуеке (Сака, 61), Беллінгем, Рашфорд (Гордон, 61) — Кейн.

Мпасі — Ван-Біссака, Мбема, Туанзебе, Масуаку (Й. Каємбе, 89) — Мукау (Е. Каємбе, 76), Мутуссамі (Ф. Маєле, 89), Садікі — Мбуку (Елія, 64), Вісса, Сіпенга (Бонгонда, 76).Попередження: Беллінгем — Садікі