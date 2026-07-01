Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Бельгія та Сенегал.

Національні збірна Бельгії та Сенегалу зіграють у Сієтлі в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Руді Гарсія, після перемоги над Новою Зеландією (5:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Пап Тьяв, на тлі перемоги над Іраком (5:0), залучив до стартового складу Сісса в центр оборони, тоді як Пап Гує гратиме в центрі поля.

Бельгія: Куртуа — Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер — Тілеманс, Ванакен — Троссар, Де Брюйне, Доку — Де Кетеларе.

Запасні: Ламменс, Пендерс, Меньє, Де Вінтер, Сейс, Нгой, Вітсель, Морейра, Салемакерс, Раскін, Онана, Лукаку, Лукебакіо, Фернандес-Пардо.



Сенегал: Діав — Діатта, Сісс, Ніакате, Якобс — Х. Діарра, І. Гує, П. Гує — І. Ндіає, І. Сарр, Мане.