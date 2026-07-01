Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Бельгія та Сенегал.
Пап Гує, Getty Images
01 липня 2026, 22:32
Національні збірна Бельгії та Сенегалу зіграють у Сієтлі в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Руді Гарсія, після перемоги над Новою Зеландією (5:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Пап Тьяв, на тлі перемоги над Іраком (5:0), залучив до стартового складу Сісса в центр оборони, тоді як Пап Гує гратиме в центрі поля.
Бельгія: Куртуа — Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер — Тілеманс, Ванакен — Троссар, Де Брюйне, Доку — Де Кетеларе.
Запасні: Ламменс, Пендерс, Меньє, Де Вінтер, Сейс, Нгой, Вітсель, Морейра, Салемакерс, Раскін, Онана, Лукаку, Лукебакіо, Фернандес-Пардо.
Запасні: Діуф, М. Сарр, Кулібалі, Сек, А. Менді, Діуф, Камара, П. М. Сарр, Б. Ндіає, Діао, Дьєнг, Джексон, Ш. Ндіає, Мбає.
Сенегал: Діав — Діатта, Сісс, Ніакате, Якобс — Х. Діарра, І. Гує, П. Гує — І. Ндіає, І. Сарр, Мане.
Гра Бельгія — Сенегал почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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