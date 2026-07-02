Команду Руді Гарсії відправляли в потойбіччя чемпіонату світу на 85 хвилині, але справжні "Червоні дияволи" там і ховались.
Бельгія — Сенегал, Getty Images
02 липня 2026, 01:52
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бельгія — Сенегал 3:2
Голи: Лукаку, 86, Тілеманс, 89, 120+5 (пен.) — Х. Діарра, 25, І. Сарр, 51
Бельгія: Куртуа — Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер (Меньє, 78) — Тілеманс, Ванакен (Морейра, 63) — Троссар (Онана, 109), Де Брюйне (Раскін, 56), Доку (Лукебакіо, 56) — Де Кетеларе (Лукаку, 46).
Сенегал:
Діав — Діатта, Сісс, Ніакате, Якобс (Малік Діуф, 90+3) — Х. Діарра (П. М. Сарр, 73), І. Гує (Б. Ндіає, 95), П. Гує (Камара, 66) — І. Ндіає (І. Мбає, 73), І. Сарр, Мане (Джексон, 93).
Попередження: Мехеле — Камара