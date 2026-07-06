Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 6 липня 2026 року.

Національні збірні Мексики та Англії зустрічались поміж собою в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 у Мехіко.

Команда Томаса Тухеля витримала стартовий тиск від суперників, а вже наприкінці першого тайму зуміла провести два швидких м'ячі, однак колектив Хав'єра Агірре залишився в грі з голом у відповідь.

Після перерви "три леви" зіштовхнулись із вилученням у власному складі, але перед відходом до оборони встигли забити третій гол, за рахунок чого в подальшому й утримали перемогу над господарями турніру.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Мексика — Англія:

Мексика — Англія 2:3

Голи: Кіньйонес, 42, Р. Хіменес, 69 (пен.) — Беллінгем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)

Мексика: Ранхель — Х. Санчес (Фідальго, 79), Монтес (Альварес, 46), Васкес, Гальярдо — Мора (С. Хіменес, 61), Ліра, Ромо (Гутьєррес, 61) — Альварадо, Р. Хіменес, Кіньйонес (Мартінес, 81).

Англія: Пікфорд — Кванса, Конса, Геї, О’Райлі (Спенс, 75) — Андерсон (Берн, 75), Райс — Сака (Стоунз, 57), Беллінгем, Гордон — Кейн.



Попередження: Санчес, Васкес — Геї, О'Райлі, Дж. Гендерсон (не на полі)

На 54-й хвилині був вилучений Джарелл Кванса (Англія) (грубий фол).