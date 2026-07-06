Команда Томаса Тухеля завдала болючої поразки господарям турніру, які знову не змогли подолати 1/8 фіналу мундіалю.
Мексика — Англія, Getty Images
06 липня 2026, 06:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мексика — Англія 2:3
Голи: Кіньйонес, 42, Р. Хіменес, 69 (пен.) — Беллінгем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)
Мексика: Ранхель — Х. Санчес (Фідальго, 79), Монтес (Альварес, 46), Васкес, Гальярдо — Мора (С. Хіменес, 61), Ліра, Ромо (Гутьєррес, 61) — Альварадо, Р. Хіменес, Кіньйонес (Мартінес, 81).
Англія: Пікфорд — Кванса, Конса, Геї, О’Райлі (Спенс, 75) — Андерсон (Берн, 75), Райс — Сака (Стоунз, 57), Беллінгем, Гордон — Кейн.
Попередження: Санчес, Васкес — Геї, О'Райлі, Дж. Гендерсон (не на полі)
На 54-й хвилині був вилучений Джарелл Кванса (Англія) (грубий фол).