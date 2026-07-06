Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Перемога над господарями ЧС-2026 принесла англійцям одразу два історичні досягнення.

Збірна Англії вписала своє ім'я в історію чемпіонатів світу, здолавши Мексику з рахунком 3:2 у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026.

Цей успіх став унікальним, адже англійці першими змогли перемогти мексиканську національну команду на легендарному стадіоні Ацтека в рамках матчу чемпіонату світу.

Окрім командного рекорду, історичне досягнення підкорилося й Джуду Беллінгему. Після дубля у ворота мексиканців півзахисник довів кількість своїх голів на мундіалях до п'яти, випередивши за цим показником легенд англійського футболу Майкла Овена та сера Боббі Чарльтона, які мають у своєму активі по чотири м'ячі.

Нагадаємо, Беллінгем увійшов до трійки найшвидших авторів дубля в історії чемпіонатів світу.