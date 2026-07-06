Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Під загрозою початок сезону для футболіста.

Національна збірна Мексику в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 поступилась Англії.

Мексика — Англія 2:3 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Останні хвилини команда Хав’єра Агірре догравала в рівних складах із суперниками, у яких до цього було вилучення на початку другого тайму.

Так сталось через те, що нападник італійського Мілана Сантьяго Хіменес отримав пошкодження та залишив межі поля в очікуванні на допомогу лікарів, а замін у "Ла Трі" не залишилось.

Уже після матчу в 25-річного виконавця виявили розтягнення другого ступеня в правому гомілковостопному суглобі.

Наразі Хіменес очікує на поглиблений медичний огляд, і якщо попередній діагноз підтвердиться, це залишатиме нападника поза грою від трьох до шести тижнів.

Наступний матч Англія проведе проти Норвегії в Маямі 12 липня, о 00:00.