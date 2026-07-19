Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Уболівальники стикаються з безпрецедентними перевірками на стадіоні Нью-Йорк Нью-Джерсі перед вирішальним матчем між Іспанією та Аргентиною.

Фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини супроводжується серйозними логістичними труднощами для вболівальників. Десятки тисяч фанатів змушені стояти в довгих чергах на вхід до 82,5-тисячного стадіону Нью-Йорк Нью-Джерсі через безпрецедентні заходи безпеки.

Головна причина посиленого контролю — особистий візит президента США Дональда Трампа, для якого це єдиний матч турніру, який він вирішив відвідати. У зв'язку з візитом голови держави, контроль над безпекою заходу повністю взяла на себе Секретна служба США спільно з Адміністрацією безпеки транспорту — органом, що зазвичай відповідає за безпеку в американських аеропортах.

На стадіоні запроваджено два рівні перевірки: вболівальники та представники ЗМІ проходять через спеціальні сканери, аналогічні до аеропортових. Додатковий огляд здійснюється кінологами зі службовими собаками (через їх нестачу на окремих пунктах людей навіть перенаправляли до інших воріт).

За інформацією журналістів BBC Sport, через такі ретельні перевірки глядачам доводиться стояти в чергах близько двох годин. Волонтери турніру зазначають, що кількість фанатів, які прибули на арену заздалегідь, значно перевищує показники всіх семи попередніх матчів, що тут проводилися.

Ворота для глядачів відкрили об 11:00 за місцевим часом — за чотири години до стартового свистка. Щоб хоч трохи зменшити тисняву та затори, організатори періодично відкривають додаткові входи. Попри значні затримки на пропускних пунктах, організатори запевняють, що матч розпочнеться за розкладом.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом (15:00 за місцевим часом). Жодних перешкод для проведення самої гри наразі не очікується.