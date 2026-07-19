Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ексзахисник збірної Іспанії зміг потрапити до країни на вирішальний матч проти Аргентини після публічного звернення до вищого керівництва США.

Колишній захисник збірної Іспанії Жоан Капдевіла успішно прибув до Сполучених Штатів Америки, щоб наживо підтримати свою національну команду у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Його візит ледь не зірвався через бюрократичні перепони: спочатку іспанцю відмовили у в'їзді через його участь у виставковому футбольному матчі на території Ірану десять років тому.

Після відхилення заяви на в'їзд, Капдевіла не здався. Він опублікував допис у соціальних мережах, де безпосередньо звернувся до президента США Дональда Трампа. Окрім президента, ексфутболіст надіслав повідомлення державному секретарю США Марко Рубіо та позначив у своєму зверненні Міністерство спорту уряду Іспанії.

Митна та прикордонна служба США підтвердила в електронному листі до Associated Press, що отримала новий запит на в'їзд Капдевіли. Після оперативного розгляду питання колишній спортсмен зміг легально перетнути кордон у неділю.

Жоан Капдевіла — знакова фігура для іспанського футболу. Він був невіддільною частиною золотого покоління іспанців, вигравши Чемпіонат Європи 2008 року. А у 2010 році він вийшов у стартовому складі на фінальний матч проти Нідерландів, де допоміг Іспанії здобути свій перший і поки що єдиний титул чемпіонів світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що візит Трампа спричинив затори на фіналі ЧС-2026.