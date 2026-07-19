Ексзахисник збірної Іспанії зміг потрапити до країни на вирішальний матч проти Аргентини після публічного звернення до вищого керівництва США.
Getty Images
19 липня 2026, 20:45
Колишній захисник збірної Іспанії Жоан Капдевіла успішно прибув до Сполучених Штатів Америки, щоб наживо підтримати свою національну команду у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Його візит ледь не зірвався через бюрократичні перепони: спочатку іспанцю відмовили у в'їзді через його участь у виставковому футбольному матчі на території Ірану десять років тому.
Після відхилення заяви на в'їзд, Капдевіла не здався. Він опублікував допис у соціальних мережах, де безпосередньо звернувся до президента США Дональда Трампа. Окрім президента, ексфутболіст надіслав повідомлення державному секретарю США Марко Рубіо та позначив у своєму зверненні Міністерство спорту уряду Іспанії.
Митна та прикордонна служба США підтвердила в електронному листі до Associated Press, що отримала новий запит на в'їзд Капдевіли. Після оперативного розгляду питання колишній спортсмен зміг легально перетнути кордон у неділю.
Жоан Капдевіла — знакова фігура для іспанського футболу. Він був невіддільною частиною золотого покоління іспанців, вигравши Чемпіонат Європи 2008 року. А у 2010 році він вийшов у стартовому складі на фінальний матч проти Нідерландів, де допоміг Іспанії здобути свій перший і поки що єдиний титул чемпіонів світу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що візит Трампа спричинив затори на фіналі ЧС-2026.