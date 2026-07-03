У Німецькій футбольній спілці вже провели переговори щодо майбутнього наставника.
Нагельсман, getty images
03 липня 2026, 09:38
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн близький до відходу з посади після завершення виступу команди на чемпіонаті світу-2026.
За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, 2 липня в штаб-квартирі Німецької футбольної спілки у Франкфурті відбулася тригодинна зустріч із 38-річним фахівцем. Під час переговорів керівництво запропонувало тренеру завершити роботу з національною командою.
Повідомляється, що в разі дострокового розірвання контракту Наґельсманн може отримати компенсацію в розмірі близько семи мільйонів євро.
Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року. На чемпіонаті світу-2026 команда припинила боротьбу вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись збірній Парагваю в серії пенальті.