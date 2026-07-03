Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Німецький футбольний союз офіційно оголосив про відставку 38-річного головного тренера після вильоту національної команди з ЧС-2026.

Пресслужба Німецького футбольного союзу повідомляє, що Юліан Нагельсманн залишив посаду головного тренера збірної Німеччини.

У конфіденційній розмові з вищим керівництвом асоціації 38-річний спеціаліст попросив звільнити його від обов'язків після розчаровувального виступу збірної Німеччини на чемпіонаті світу. Керівництво прийняло відставку наставника.

"За останні кілька днів після відходу я багато думав і обмінювався ідеями з довіреними особами у моєму оточенні та в асоціації. Рішення для мене було далеко не простим. Моїм головним пріоритетом завжди був успіх збірної. Після такого гіркого розчарування вона заслуговує на шанс на новий початок.

Я хотів би подякувати своєму тренерському штабу, персоналу і всім співробітникам асоціації, які нас підтримували, особливо гравцям, з якими я зміг працювати. Особлива подяка вболівальникам. Мені шкода і я від усього серця засмучений, що ми вас розчарували і не змогли влаштувати більше футбольних вечорів на цьому чемпіонаті світу.

Ви заслуговували набагато більшого!", — сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, що збірна Німеччини припинила боротьбу на ЧС-2026 на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті збірній Парагваю.