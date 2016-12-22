Англия

​Английский специалист Алан Пардью больше не является главным тренером Кристал Пэлас.

Как сообщает официальный сайт Орлов, руководство Кристал Пэлас приняло решение прекратить сотрудничество с Пардью. Имя его преемника пока неизвестно.

Причиной увольнения тренера наверняка послужили неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Англии.

Так, Кристал Пэлас после сыгранных 17-ти туров с 15-ю очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, находясь всего в одном пункте от зоны вылета.

Пардью возглавил Кристал Пэлас в 2015 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Англии, однако в решающим матче потерпела поражение от Ман Юнайтед (1:2).

Ранее 55-летний специалист работал с Ньюкаслом, Саутгемптоном, Чарльтоном, Вест Хэмом и Редингом.

Напоследок Пардью выступил с заявлением, в котором поблагодарил всех работников клуба и футболистов команды за поддержку, а также выразил сожаление, что его время в клубе подошло к концу.