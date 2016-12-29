Англия

Football.ua подводит итоги восемнадцатого тура английской Премьер-лиги.

Терпение Арсенала

С первых минут поединка стало понятно, что Вест Бромвич приехал в Лондон за ничьей, поэтому от Арсенала требовалось не просто атаковать, а делать это изобретательно. Судя по всему, именно по этой причине Венгер впервые в текущем розыгрыше АПЛ выпустил в стартовом составе Жиру и второй раз – Гиббза, но видимую пользу это принесло далеко не сразу.

С каждой сыгранной минутой уверенность Дроздов в своих силах росла – подопечные Венгера бились лбом в бетонную стену, а если каким-то образом и огибали ее, то далее вырастал Фостер и действовал блестяще. Канониры нанесли 26 ударов всего и 11 в створ, 76% игрового времени монотонно плели кружева комбинаций, но зачастую пытались забить посредством выстрелов со средних дистанций, а в итоге отличились после банального навеса.

Данная победа выглядела нетипичной для Арсенала – ранее в подобных ситуациях лондонцам далеко не всегда удавалось дожимать соперников и добиваться максимума. Если бы Канониры так же набирали очки в прошлом сезоне, то вполне могли бы побороться за чемпионство, однако в нынешних реалиях им удалось лишь не отпустить всех ближайших соперников в еще больший отрыв.

Игрок матча: Бен Фостер (Вест Бромвич)

Несмотря на пропущенный гол и поражение Дроздов именно их голкипер был лучшим игроком на поле. Фостер совершил 4-5 выдающихся сейвов и максимально заряжал уверенностью своих партнеров, а в ситуации с голом физически не мог выручить.

Цифры матча:

21 – Арсенал забивал в каждой из 21-й встречи с Дроздами в истории Премьер-лиги;

35 – передач отдал Месут Езил в 100 матчах АПЛ за Арсенал, и только Эрик Кантона на аналогичном отрезке сумел совершить больше ассистов (39);

300 – домашних побед добыли Канониры в истории лиги, став второй командой после МЮ, которой покорилась данная отметка.

Машина Конте

Рекордную 12-ю кряду победу Челси добыл без двух важнейших элементов – Канте и Косты. Антонио Конте прогнозируемо заменил первого Фабрегасом, а вот место испанца достаточно неожиданно занял не Батшуайи, а Эден Азар, который вместе с Виллианом и Педро составил легковесное трио в атаке. План итальянца сработал сполна: все представители нападения отлично взаимодействовали, а после забитого гола и вовсе предались своей стихии – контратакам. Вот так вынужденно Конте открыл для себя еще одну вариацию в передней линии.

Эдди Хау в свою очередь хотел удивить коллегу, также сыграв в три центрбека, что несвойственно для Борнмута и, возможно, именно поэтому его ставка себя не оправдала. Дэниэлс и Фрэнсис должны были помогать двум Смитам на флангах, а в итоге не успевали ни крайних беков страховать, ни в центре обороны создавать необходимую плотность. Да и опорная зона Вишен зачем-то была переполнена количественно, а с точки зрения продуктивности работала слабо, оставив Кинга в изоляции.

На фоне тяжеловесного и неповоротливого соперника Синие казались первоклассным болидом, которому и не понадобилось включать максимальные обороты, но при этом удалось без проблем взять три очка. В следующем туре два ближайших преследователя Челси будут играть между собой, что может означать укрепление лидерства лондонцев. А пока все один и тот же вопрос продолжает висеть в воздухе: кто же сумеет остановить машину Конте?

Игрок матча: Эден Азар (Челси)

Если посмотреть на статистику, то в активе бельгийца только один гол, да и тот с пенальти, но в данном случае она обманчива. Азар просто разрывал соперника, без устали издеваясь над защитниками Борнмута. Эден заработал пенальти и совершил 13(!) удачных обводок за матч – вот что значит свобода действий на поле от Конте.

Цифры матча:

12 – побед подряд добыл Челси в элитном английском дивизионе, что является новым клубным рекордом;

50 – голов в АПЛ забил Эден Азар, став 6-м игроком Челси, которому покорилась данная отметка;

98 – результативных передач теперь имеет в своем активе Фабрегас, уступая за всю историю Премьер-лиги лишь Уэйну Руни (101), Фрэнку Лампарду (102) и Райану Гиггзу (162).

Стабильный Юнайтед

После долгой раскачки и бросания из стороны в сторону в плане результатов Моуриньо таки сумел добиться от Юнайтед стабильности с точки зрения получения очков. Во многом это связано с тем, что португалец определил для себя костяк команды и те детали, которые можно безболезненно убирать. В игре с Сандерлендом таковыми стали Дармиан и Руни, правда, в случае с Уэйном имело место повреждение.

Вместо итальянца очень уместным оказался выход Блинда, поскольку он сумел открыть счет в матче. В целом же Красные дьяволы предстали истинной командой сеу Жозе, практически идеально приспосабливаясь к ситуации. Манкунианцы не летели сломя голову в атаку, рассудительно разыгрывая мяч на чужой половине поля, а порой и вовсе отдавали его сопернику, надеясь на словить на ошибке.

Долгое время преимущество команды Моуриньо было минимальным, а он сам заметно нервничал, но с выходом Мхитаряна Юнайтед получил новый импульс в атакующем смысле и добил Черных котов двумя точными ударами, один из которых оказался на счету армянина. Как показал шальной гол Борини – не зря португалец волновался, ведь скользкий счет уже не раз в нынешнем сезоне был губительным для манкунианцев.

Красные дьяволы уже в 4-м туре кряду взяли максимум очков и продолжили дышать в спину пятерке лидеров, но в отличие от предыдущих месяцев нынче их претензии подкреплены солидной игрой, что не может не радовать Моуриньо, который и сам теперь явно перестал находиться под давлением.

Игрок матча: Златан Ибрахимович (Юнайтед)

Декабрь продолжает оставаться особенным месяцем для шведа. В игре с Сандерлендом Ибрахимович вновь забил сам и еще дважды ассистировал партнерам, в очередной раз продемонстрировав свою прекрасную форму.

Цифры матча:

3 – результативные передачи записал на свой счет Поль Погба в текущем розыгрыше АПЛ и все они были адресованы Ибрахимовичу;

21 – матч подряд в чемпионатах Златан не отдавал результативные передачи до игры с Сандерлендом.

До первого гола

После серии неубедительных матчей Гвардиола наконец пришел к выводу, что с имеющимися в его наличии игроками куда рациональнее использовать схему с 4-мя защитниками. Результат не заставил себя ждать – Горожане добыли уже третью победу кряду и продолжили погоню за Челси. Правда, Пеп не был бы Пепом, если бы ни внес изменение в стартовое сочетание, которое в поединке с Тиграми стало уже 14-м отличающимся в 18-ти турах.

Халл, как и большинство команд нижней половины таблицы, действует надежно ровно до тех пор, пока не пропустит гол. 70 минут подопечные Филана оборонялись достаточно уверенно, не дав практически ничего создать у ворот Маршалла, но в итоге не выдержал напряжения — Робертсон сбил в своей штрафной Стерлинга. При этом Тигры не рассыпались, а попытались пойти вперед, но сил после усердной работы на протяжении большей части матча у них практически не осталось, чем воспользовался Сити, добивший соперника двумя контратаками.

Несмотря на весомое преимущество в счете, по игре столь большого превосходства команды Гвардиолы не было. Более того, Халл оголил традиционные проблемы Горожан с злоупотреблением поперечными короткими передачами и вполне мог добыть ничью. С другой стороны, Сити выглядел гораздо мудрее Тигров в игровом плане, поэтому не стоит сомневаться в закономерности результата.

Игрок матча: Николас Отаменди (Ман Сити)

В игре Горожан никто особенно не выделялся, но хотелось бы отметить действия аргентинского центрбека. Халл зачастую пытался атаковать забросами и навесами, опасно исполнял стандарты, поэтому работы у Отаменди было много, и он с ней справился практически безошибочно.

Цифры матча:

10 – пенальти из 10-ти реализовал Яя Туре в АПЛ;

12 – голов забил Келечи Ихеаначо в Премьер-лиге, нанеся всего 19 ударов в створ;

61 – результативных передач записал на свой счет Давид Силва с момента своего дебюта в лиге (лето 2010), что является лучшим показателем на данном отрезке;

96 – Келечи Ихеаначо имеет лучшее соотношение количества проведенного времени на поле к забитым мячам (1 гол каждые 96 минут) в истории АПЛ среди игроков, которые отличились не менее 10-ти раз.

Пробуждение Красного зверя

Данный поединок на Анфилде по развитию событий напоминал недавнюю игру Гончаров против Арсенала на Эмирейтс. Тогда Сток также начал очень бодро и сумел первым отличиться, но после был смят без вариантов. Нечто подобное произошло и теперь, но с той лишь разницей, что Ливерпуль оказал еще большее давление на соперника и ни на минуту не дал усомниться в собственном превосходстве.

Марх Хьюз пытался удивить своего визави, выставив состав с тремя центрбеками, при этом одним из них был фланговый защитник Джонсон, а в роли латералей выступали Диуф и Питерс. Также валлийский менеджер сделал ставку на мощь в передней линии, поскольку в атаке с первым минут появились сразу и Уолтерс, и Крауч.

Впрочем, изначально возникло ощущение, что Гончары оказались в безвыходной ситуации: Хьюз планировал забить не меньше Красных, ведь нынешний Сток отнюдь не славится обороной, но и играть с Ливерпулем в открытый футбол было весьма опрометчивым занятием. Таким образом, команда Клоппа получил все основания для атакующего футбола, и когда включила максимальные обороты, то ее уже было не остановить. Успокоились мерсисайдцы лишь после того, как Старридж забил 4-й гол.

Ливерпуль подобно Ман Сити добыл 3-ю победу кряду, продолжая погоню за Челси, поэтому грядущий поединок Красных с Горожанами становится невероятно важных для обеих команд. Что же касается Гончаров, то потолком для них является место в середине таблицы, но с такой игрой в обороне им еще нужно приложить немало усилий, чтобы там удержаться.

Игрок матча: Джеймс Милнер (Ливерпуль)

Вся атакующая линия Красных провела прекрасный матч с Гончарами, но лучшим на поле был левый защитник хозяев. Милнер участвовал в большинстве атак Ливерпуля, отдал результативную передачу на Фирмино и при этом успел идеально отработать на оборону, совершив больше всех перехватов (9).

Цифры матча:

13 – Адам Лаллана является наиболее результативным хавбеком в текущем розыгрыше АПЛ: 7 голов и 6 ассистов;

15 – голов забил Роберто Фирмино в текущем календарном году, что является лучшим показателем в Ливерпуле;

86 – забитых мячей записали на свой счет Красные в 2016 году, чего с ними не случалось с 1985 года (87).

Тоттенхэм: не отставая от остальных лидеров

Команде Почеттино довелось играть последней в туре, да еще и после того, как все остальные представители первой шестерки синхронно добыли победы. Плюс ко всему, у Тоттенхэма был номинально сильнейший соперник, который в домашних стенах выступает практически без поражений.

Начало матча лишь подкрепило ожидания по поводу сложности поединка для Шпор. Мало того, что ван Дейк забил уже на второй минуте, так еще и в следующие 15 минут лондонцы находились в подавленном состоянии. Переломить игру Тоттенхэму удалось способом, более привычным для Саутгемптона – благодаря двум ударам головой от Алли и Кейна.

Впрочем, куда большее влияние на ход встречи оказал Дин, слишком сурово наказав Редмонда за фол против того же Алли. В большинстве Шпоры без проблем довели игру до победы, еще дважды огорчив Форстера. Подопечные Почеттино вне всякого сомнения наиграли на три очка, но с другой стороны, Святые не заслужили проиграть разгромно.

Игрок матча: Деле Алли (Тоттенхэм)

На счету 20-летнего хавбека дубль в ворота Саутгемптона и удаление Редмонда. Помимо этого Алли был настоящим лидером атак Шпор.

Цифры матча:

4 – гола пропустил Саутгемптон в домашних стенах с ноября 1998 года (Астон Вилла – 1:4);

4 – Майк Дин в текущем сезоне показал больше всего красных карточек и назначил пенальти (10);

50 – Деле Алли стал самым молодым игроком Шпор (20 лет 261 день), которому удалось провести 50 матчей в АПЛ (15 голов и 10 результативных передач).

Одной строкой

Уотфорд – Кристал Пэлас. Дебют Аллардайса у руля Орлов вышел неоднозначным. С одной стороны, добыть один пункт на Викирейдж Роуд – вполне достойный результат, но с другой, подопечные Биг Сэма должны быть недовольны из-за упущенной победы. После забитого мяча гости держали игру под своим контролем, более того, могли сделать счет 2:0, но уже 2-й раз в сезоне Бентеке не реализовал пенальти. А вот Дини не промахнулся с "точки", забив 100-й гол в футболке Шершней. После игры Маццарри сетовал на две вынужденные замены до 15-й минуты игры, но на самом деле итальянец должен быть доволен ничьей, ведь даже одного по-настоящему опасного момента у ворот Хеннесси вспомнить сложно.

Суонси – Вест Хэм. Поединок в Уэльсе выдался зрелищным и результативным в большей мере из-за высокой эффективности Молотобойцев. После 7-ми ударов в створ ворот Фабиански случилось 4 гола. Впервые в футболке Вест Хэма отличился Айю, причем сделал это по привычке на Либерти Стэдиум (Андре забил 9 голов в АПЛ на этом стадионе при 13-ти всего), вот только местные трибуны вряд ли это оценили. Точно не понравилось случившееся руководству Суонси, которое после очередного поражения приняло решение расстаться с Брэдли. В истории Лебедей американец останется худшим тренером по количеству побед в АПЛ (18%).

Бернли – Миддлбсро. В целом по равной игре на Терф Мур чуть более предпочтительными шансы были у Речников, но в итоге они уехали без очков. Матч не закончился нулевой ничьей лишь из-за оплошности Вальдеса, который умудрился отразить в свои ворота мощный удар Грэя. Еще более удивительной победа Бернли выглядит в том случае, если взглянуть на точность передач хозяев – 58%. Да, Бордовые не приветствуют контроль мяча, но даже при таком условии данный показатель выглядит попросту ужасно.

Лестер – Эвертон. В поединке с Лисами Рональд Куман решил использовать схему с тремя центрбеками и данный ход голландца оказался удачным. Ириски играли надежно в обороне, позволив Лестеру лишь дважды пробить в створ своих ворот. При этом сам Эвертон нанес лишь на один удар больше, но умудрился забить 2 гола и добыть победу. Несмотря на серьезное по счету поражение, у Раньери есть веские оправдания: Фухс, Варди и Хут отбывали дисквалификации, а Дринквотер не был готов сыграть все 90 минут. Как бы там ни было, но негоже действующему чемпиону после без малого половины чемпионата находиться лишь в 3-х очках от зоны вылета.

Сборная тура:

Менеджер тура: Славен Билич (Вест Хэм)

Гол тура: Генрих Мхитарян (МЮ -Сандерленд 3:0)

Алексей Ледовской, Football.ua