Англия

Полузащитник Челси Нголо Канте рассказал о той своей работе, которая остается "за кадром", о концентрации на поле и о разнице между прошлым и этим сезоном.

25-летний игрок пропустил лишь один матч в чемпионате из-за травмы за последние четыре с половиной сезона.

"Думаю, есть вещи, которые можно контролировать, и есть те, которые нельзя. Я просто стараюсь продолжать работать на "невидимых тренировках", как мы называем это по-французски — это то, что происходит за пределами поля и тренировочной базы. Я стараюсь хорошо спать, правильно питаться, заботиться о своем теле и здоровье".

"Иногда устаешь больше, но это футбол. Мы часто играем, иногда по три матча за неделю, и надо держать себя в форме".

"Перед матчем я стараюсь думать о своей работе. И когда я на поле, я стараюсь делать все, что могу. Я не думаю о других вещах — о болельщиках, судье. Я сконцентрирован на том, что мне надо делать. Есть те, кто не получает возможности выйти на поле, и я знаю это".

Канте сразу отметает с упреком все сравнения с другими игроками на его позиции, в том числе с Клодом Макелеле, за игрой которого, как он признает, редко наблюдал. На самом деле, пока он рос, позиция опорного полузащитника его не очень интересовала, он хотел быть как Диего Марадона или бразильский Рональдо. Сейчас же голы не являются приоритетом для Канте, и не они, а цель помочь Синим оставаться на первой строчке АПЛ — основная задача для полузащитника.

У него уже был опыт выступления за команду, которая была в лидерах с самого начала и стала чемпионом, но, сравнивая Лестер год назад и Челси в этом сезоне, он не находит особой схожести.

"Все по-другому. В прошлом сезоне на этом этапе мы были на первой строчке, но мы не знали, победим ли, потому что в затылок дышало много команд-соперников".

"Тут, в Челси, все по-другому. Это клуб чемпионов. Мы хотим все выиграть и всегда быть первыми. Это не что-то особенное, мы стараемся выигрывать в каждом матче".

"В Челси 80–90% игроков уже что-то выигрывали, с Синими или в других клубах. И заметно, что люди не витают в облаках и не почивают на лаврах, потому что ничего еще не решено", — резюмировал Канте.