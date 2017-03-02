Англия

Главный тренер Манчестер Сити похвалил нападающего своей команды Серхио Агуэро, а также встал на защиту вратаря Горожан Клаудио Браво.

Манчестер Сити вчера одержал уверенную победу над Хаддерсфилдом (5:1) даже несмотря на то, что хозяева пропустили первыми.

"Эта была лучшая игра, которую я видел в исполнении Агуэро. Он был хорош во всем", — сказал Гвардиола после матча.

"Когда Серхио играет на таком уровне, он просто неудержим. Мы счастливы, когда Агуэро показывает такой великолепный футбол".

"Матч в исполнении Браво был удивителен. Я могу поздравить его с отличной игрой".

"Клаудио очень сильный вратарь. Он один из пяти лучших голкиперов мира в этом году".

Отметим, что после прихода в Сити нападающего Габриэля Жезуса в СМИ активно ходят слухи о том, что летом Серхио Агуэро покинет Манчестер.