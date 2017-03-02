Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер не рассматривает вариант с уходом в Барселону.

Вчера нынешний наставник блаугранас Луис Энрике объявил об уходе из Барселоны в конце сезона. В связи с этим в прессе ходит множество слухов о преемнике 46-летнего испанца.

Назывались имена Арсена Венгера, Маурисио Почеттино, Хорхе Сампаоли, Эрнесто Вальверде, Рональда Кумана и других.

На сегодняшней пресс-конференции наставник Арсенала Арсен Венген, чей контракт с клубом истекает в конце сезона, заявил, что не рассматривает варианты с другой работой и сосредоточен на карьере в стане Канониров.

"Барселона? Я не ищу работу в другом клубе. Мои предпочтения не меняются, я хочу остаться в Арсенале. Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы вывести свою команду на новый уровень и попытаться улучшить наш футбол", — сказал француз.

Отметим, ранее сообщалось, что Венгер желает попробовать свои силы в мадридском Реале.