Испания

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер в случае ухода из Арсенала желает поработать с мадридским Реалом.

Контракт Венгера с Арсеналом рассчитан до конца текущего сезона, а руководство клуба не спешит с продлением соглашения французского специалиста.

Недавно Венгер отклонил щедрое предложение одного из китайских клубов, который предлагал тренеру баснословные деньги. Тогда речь шла о заработной плате в размере 30 млн фунтов в год, что сделало бы Арсена самым высокооплачиваемым наставником в мире.

Ранее Венгер сообщал о том, что в случае ухода из Арсенала он не станет завершать тренерскую карьеру.

The Telegraph пишет, что предпочтительным вариантом для Венгера является уход в мадридский Реал, который неоднократно контактировал с наставником в прошлом.

При этом издание отмечает, что такой вариант развития событий маловероятен, потому что на данный момент руководство Сливочных не намерено расставаться с нынешним наставником Зинедином Зиданом.