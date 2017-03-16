Англия

Полузащитник Эвертона Росс Баркли может сменить клуб, если не продлит контракт с Ирисками.

Слухи ранее связывали Баркли с Челси, Тоттенхэмом и Арсеналом. Контракт хавбека с Эвертоном действителен еще полтора года. СМИ предполагают, что в конце сезона Росс обсудит новое соглашение с Ирисками.

"Футбол – это бизнес, тут нужно принимать решения. Баркли нужно подписать контракт или же он будет продан", — заявил тренер Эвертона Рональд Куман.

"Я думаю, игрок это понимает. Не сказал бы, что это ультиматум. Мы разговаривали с Россом о новом контракте, а теперь от совета директоров зависит, будет ли он продлен. Если нет, то игрок может пойти другой дорогой, это нормально".

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего воспитанника Эвертона 5 голов и 7 ассистов в 29 матчах во всех турнирах за Ирисок.