Англия

Менеджер Эвертона Рональд Куман подтвердил, что Ириски начнут переговоры с полузащитником Россом Баркли о новом контракте.

В начале текущего сезона Куман усадил Баркли на скамейку запасных и неоднократно подвергал того критике, ставя под сомнение способность 23-летнего полузащитника реализовать свой потенциал.

Тем не менее, Баркли правильно отреагировал на критику и показывает впечатляющую игру в последние месяцы, и сейчас менеджер намерен сохранить Росса в клубе.

"Да, переговоры запланированы. Хотя не думаю, что они уже начались", — сказал Куман.

"Он один из тех игроков, контракт которых истекает через год, и мы сделаем все возможное, чтобы убедить Росса подписать новый контракт".

"Он прибавляет. Сейчас он более важный игрок для команды, чем раньше, и именно этого я хочу от него".

Действующий контракт Баркли с Эвертоном истекает в июне 2018 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за Эвертон 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.