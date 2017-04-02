Подопечные Арсена Венгера дважды отыгрывались по ходу матча.
Getty Images
02 апреля 2017, 19:52
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Арсенал — Манчестер Сити 2:2
Голы: Уолкотт, 40, Мустафи, 53 — Сане, 5, Агуэро, 42.
Арсенал: Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни (Габриэль, 46), Монреаль – Джака, Кокелен – Уолкотт (Жиру, 68), Озил, Санчес – Уэлбек (Ивоби, 76).
Манчестер Сити: Кабальеро – Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Клиши – Навас, де Брайне, Силва (Сабалета, 89), Сане — Стерлинг (Туре, 46) – Агуэро.
Предупреждения: Кокелен, Джака, Мустафи — Навас, Фернандиньо.