Англия

Леонардо Бонуччи и Алекс Сандро могут сменить Ювентус на Челси.

Челси предлагает 114 млн евро (100 млн фунтов) за двух игроков Ювентуса — Леонардо Бонуччи и Алекса Сандро, сообщает La Stampa.

Наставник лондонского клуба Антонио Конте намерен привлечь в Челси хотя бы одного из двух защитников, но продолжает рассчитывать на трансфер обоих.

Генеральный директор Beppe Маротта подтвердил, что Ювентус получил "существенное предложение" за Алекса Сандро.

Сообщается также, что если Алекс Сандро не станет уходить из туринского клуба, то ему будет предложен новый улучшенный контракт на сумму 5 млн евро в год.