Центрального защитника, ранее выступавший за киевское Динамо, связывали с переходом в Уотфорд, но в конце концов он стал футболистом Лестера.

Официальный сайт Лестера сообщил, что игрок проведет в команде сезон 2017/18, а присоединится к партнерам после игр за сборную Австрии.

Defender Aleksandar Dragović has joined #lcfc on loan until the end of the season! 🙌



More ➡️ https://t.co/4Ldbmp6oJP#WelcomeDragović pic.twitter.com/atZHbt0fgb