Англия

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро забил в выездном матче Лиги чемпионов против Наполи и стал лучшим бомбардиром в истории "горожан".

Серхио Агуэро вышел в стартовом составе Манчестер Сити на выездной матч группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

Аргентинец отличился на 69-й минуте игры и вывел "горожан" вперед (3:2), забив свой 178-й гол за Манчестер Сити.

Таким образом, 29-летний аргентинец стал единоличным лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити, опередив на один гол Эрика Брука.

Бруку, выступавшему за Сити с 1928-го по 1940 годы, на то, чтобы забить 177 мячей, понадобилось 453 матча, а Агуэро забил свой 178-й гол в 263-м матче.

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