Англия

Полузащитник Челси Эден Азар признался, что Зинедин Зидан был его кумиром поэтому он бы хотел однажды поиграть под руководством француза.

В СМИ уже не первый год ходят слухи об интересе к Азару со стороны Реала. Недавно появилилсь предположения, что мадридцы готовы продать Гарета Бэйла, чтобы заполучить Эдена.

"Поиграть под руководством Зидана — моя мечта. Он был моим кумиром детства, я отношусь к Зидану с огромным уважением. А вот стремления снова играть под началом Моуриньо у меня нет", — рассказал Азар в эфире RTL TVI.

Также Эдена попросили рассказать о своем отношении к деньгам.

"Я не люблю показывать, что у меня много денег. Но это не мешает мне иногда побаловать себя".

В нынешнем сезоне на счету Азара 13 матчей, 3 гола и 2 ассиста во всех турнирах за Челси.

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