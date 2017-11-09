Испания

Полузащитник Челси Эден Азар может перебраться в Реал следующим летом.

Бельгийский хавбек проводит очередной сильный сезон в Челси, из-за чего интерес к нему со стороны "королевского клуба" только усилился.

Как сообщает Don Balon, главный тренер Реала Зинедин Зидан уже сделал Эдена приоритетной трансферной целью Мадрида на следующее лето.

Наставник "бланкос" полностью доволен Каримом Бензема в центре нападения, потому не желает трансфера нападающего Тоттенхэма Харри Кейна, которого хотел бы видеть в команде президент Реала Флорентино Перес. Вместо этого Зидан сосредоточен на том, чтобы добавить креатива в действия команды, и, по его мнению, Эден Азар, как никто другой, подходит для этой цели.

Сообщается, что в Мадриде Азар может заменить Гарета Бэйла, который по окончании сезона покинет клуб.

Ранее Marca заявляла, что в Реале все еще верят в Бэйла и ожидают, что он вернется на пик формы.