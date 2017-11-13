Англия

Форвард Манчестер Юнайтед Маркос Рашфорд рассказал о своем кумире детства.

Оказывается, в свои пять лет Маркусу довелось увидеть хет-трик Роналдо за Олд Трафорд.

"Я наблюдал за становлением Роналдо и всеми его матчами. Он был лучшим футболистом, который выиграл очень много трофеев в своей карьере", — сказал Рашфорд.

"Я смотрел все его ролики на YouTube. А в первом матче, который я увидел вживую, Роналдо как раз был на поле. Я прекрасно это помню, хотя мне было всего пять лет. Это был Отд Траффорд, 2003 год. Роналдо тогда забил три гола. Он был любимым игроком моего брата, поэтому я тоже за ним следил".

Маркус говорит о матче Лиги чемпионов МЮ — Реал. Тогда его будущая команда выиграла со счетом 4:3, но этого не хватило для выхода в полуфинал турнира.

"Роналдо всегда играл очень свободно и выражал себя на футбольном поле. Когда у тебя получается это, то ты показываешь свой лучший футбол. Я старался подражать ему. Это происходило само собой", — добавил Маркус.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.