Нападающий Лиона Набиль Фекир рассказал о том, какой из европейских чемпионатов его привлекает.
Набиль Фекир, AP
06 февраля 2017, 20:38
Ранее интерес к 23-летнему форварду проявляла Барселона, но серьезная травма колена в начале минувшего сезона исключила данный трансфер.
"Я пока не думаю о своем будущем. Конец сезона еще далеко, впереди три месяца", — начал Фекир.
"Не буду отрицать, что больше всего мне нравится Ла Лига. Это турнир, где команды показывают качественный футбол".
"Также мне интересны АПЛ и Бундеслига, а вот Серия А привлекает меньше всего", — добавил он.
В текущем сезоне Фекир провел 27 матчей во всех турнирах в составе Лиона и забил 5 голов.