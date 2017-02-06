Франция

Нападающий Лиона Набиль Фекир рассказал о том, какой из европейских чемпионатов его привлекает.

Ранее интерес к 23-летнему форварду проявляла Барселона, но серьезная травма колена в начале минувшего сезона исключила данный трансфер.

"Я пока не думаю о своем будущем. Конец сезона еще далеко, впереди три месяца", — начал Фекир.

"Не буду отрицать, что больше всего мне нравится Ла Лига. Это турнир, где команды показывают качественный футбол".

"Также мне интересны АПЛ и Бундеслига, а вот Серия А привлекает меньше всего", — добавил он.

В текущем сезоне Фекир провел 27 матчей во всех турнирах в составе Лиона и забил 5 голов.