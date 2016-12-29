Италия

Валенсия все еще хочет приобрести форварда Ювентуса Симоне Дзадзу.

Напомним, что летом 25-летний форвард, контракт которого принадлежит туринскому Ювентусу, присоединился к Молотобойцам на правах годичной аренды.

В арендном соглашении итальянца была прописана опция обязательного выкупа контракта игрока за 20 млн евро, если он проведет в составе Вест Хэма определенное количество матчей.

Однако лондонцы разочаровались в Дзадзе, поэтому планируют вернуть его в Турин уже в январе.

Джанлука Ди Марцио сообщает, что Дзадза продолжает успешно вести переговоры с Валенсией.

Левантийцам, тем не менее, нужно еще договориться с Ювентусом.

Юве хочет сдать Дзадза в аренду с правом выкупа за 20 млн. евро.