Валенсия все еще хочет приобрести форварда Ювентуса Симоне Дзадзу.
Симоне Дзадза, juventus.com
29 декабря 2016, 22:16
Напомним, что летом 25-летний форвард, контракт которого принадлежит туринскому Ювентусу, присоединился к Молотобойцам на правах годичной аренды.
В арендном соглашении итальянца была прописана опция обязательного выкупа контракта игрока за 20 млн евро, если он проведет в составе Вест Хэма определенное количество матчей.
Однако лондонцы разочаровались в Дзадзе, поэтому планируют вернуть его в Турин уже в январе.
Джанлука Ди Марцио сообщает, что Дзадза продолжает успешно вести переговоры с Валенсией.
Левантийцам, тем не менее, нужно еще договориться с Ювентусом.
Юве хочет сдать Дзадза в аренду с правом выкупа за 20 млн. евро.