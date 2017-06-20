Италия

Болельщики Милана готовы простить вратаря Джанлуиджи Доннарумму, если тот уволит своего агента Мино Райолу.

Поклонники Милана уверены, что главным виновником непродления контракта между Доннаруммой и клубом является агент игрока Мино Райола.

"Мы понимаем, что последние несколько дней были сложными для Джанлуиджи, учитывая, сколько критики в его адрес пролилось. Но когда ты клянешься в любви, а потом предаешь эти клятвы, на иное рассчитывать не приходится", — гласит заявление болельщиков на сайте сurvasudmilano.it.

"Само собой, мы не оправдываем любые угрозы, но они не имеют ничего общего с нашей позицией. Сегодня футбол все больше отдаляется от страстных людей и становится ближе к таким, как Райола 0 людям, способным влиять на карьеры футболистов и историю клубов без угрызений совести, заботясь только об одном интересе – своем личном".

"Мы верим, что все еще можно уладить, но теперь это в твоих руках, Джанлуиджи – ты можешь прекратить отношения с человеком, который наставил тебя на неправильный путь и разрушил имидж".

Сейчас Доннарумма вместе со сборной Италии U-21 играет на молодежном ЧМ в Польше, но это не уберегло Джиджи от критики – болельщики вывесили баннеры "Долларумма".

Райола утверждает, что это Милан виновен в срыве переговоров, но для болельщиков единственным виновником является агент футболиста.