Россия

Украинский защитник Максим Белый подписал контракт с махачкалинским Анжи.

В начале осени прошлого года Белый расторг контракт с Хайдуком из Сплита. Максим вел переговоры о возвращении в Зарю, однако сторонам не удалось согласовать контракт.

В итоге Белый находился на сборах в Анжи вместе с еще двумя украинцами – хавбеком Денисом Дедечко и нападающим Алексеем Антоновым.

Официальный сайт Анжи отрапортовал о подписании контракта с Белым. Сроки и подробности соглашения не раскрываются.

Ранее махачкалинцы арендовали у Шахтера другого украинца – нападающего Филиппа Будковского.

После 17 туров Анжи идет на 11-м месте в РФПЛ.