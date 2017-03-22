Испания

Испанский полузащитник Жерар Деулофеу может получить еще один шанс в Барселоне.

Жерар Деулофеу проявил себя с лучшей стороне в Эвертоне, после чего английский клуб воспользовался правом выкупа. Теперь же игрок демонстрирует неплохой футбол в Милане, что заинтересовало руководителей Барселоны.

Нынешний тренер Барселоны Луис Энрике давно дал понять, что не рассчитывает на футболиста, но летом команду возглавит другой тренер, которого может заинтересовать талантливый игрок.

Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес подтвердил, что у Деулофеу еще есть шанс на будущее в составе клуба.

"У нас есть возможность вернуть его, и это хорошо. Я был бы очень счастлив, если бы это случилось", — признался Фернандес.

"Он был в Эвертоне. но не играл. Затем он перешел в Милан где играет и был вызван в сборную. Мы будем ждать. Я думаю, нам должно хватить 12 миллионов, чтобы вернуть его", — считает директор.

Напомним, что состав Милана может пополнить другой воспитанник Барселоны — Кристиан Тельо.