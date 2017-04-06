Испания

Хет-трик нападающего мадридского Реала Альваро Мораты в поединке против Леганеса оказался весьма уникальным достижением.

В 30-м туре Примеры Королевский клуб отправился в гости к аутсайдеру Примеры – Леганесу. Учитывая статус соперника и беря во внимание предстоящие сложнейшие матчи против Атлетико, Баварии и Барселоны, наставник Реала Зинедин Зидан предоставил отдых многим основным исполнителям, дав шанс проявить себя игрокам ближайшего резерва.

Разумеется, возможность выйти на поле получил и воспитанник Бланкос Альваро Мората, который в итоге выдал очень результативный матч. Форвард Мадрида отметился в воротах Леганеса тремя голами, чем помог своей команде одержать победу со счетом 4:2. При этом Альваро стал первым испанским игроком с 2009-го года, которому удалось оформить хет-трик в матче Примеры. Последним испанцем, которому удавалось отличиться трижды в одном поединке чемпионата был легендарный нападающий Реала – Рауль.

В нынешнем сезоне на счету Мораты уже 11 голов в 20-ти матчах Ла Лиги.