Испания

Летучие мыши на Месталье в результативном поединке одолели подопечных Бериццо (3:2).

В отчетном поединке сошлись два коллектива, которые расположились в районе экватора таблицы. Сельта имела в своем активе 41 очко и 10-ю позицию, а Валенсия 33 пункта и 13-ю строчку соответственно. Обе команды подходили к поединку в не оптимальных составах. Хозяева по разным причинам не могли рассчитывать на Гайю, Монтойю, Родриго и Нани, а гостям, в свою очередь, пришлось обойтись без Гвидетти, Систо и Лемоса.

Валенсия очень активно начала поединок, подав 5 угловых на первых минутах, но ни один из них не принес результат. Сельта же отвечала действиями Бовю, который много двигался, пытаясь получить мяч и выйти на ударную позицию. Гол произошел после стандартного положения — Алвес ошибся при игре на выходе после подачи со штрафного от Васса, а Кабрал без помех отправил мяч в сетку.

Валенсия ненадолго повысила темп игры, но мало били хозяева по воротам — всего один удар был в их активе по состоянию на 27-ю минуту. Но под конец тайма Летучие мыши таки сравняли счет — Дзадза пяткой отправил мяч на Канселу, а португалец выкатил круглого на Парехо, который пробил Альвареса. Больше опасных моментов до перерыва мы не увидели. При счете 1:1 соперники ушли на отдых.

Второй тайм команды начали весьма вяло, не радуя болельщиков опасными моментами. Только на исходе часа игры Канселу нанес удар с острого угла, но Альваресу помог каркас ворот. На 65-й минуте у Валенсии на поле появился Лато, а уже через две минуты левый защитник ассистировал Муниру, который без помех расстрелял стража ворот гостей.

Тот же Мунир мог удвоить преимущество своей команды, но не смог переиграть Альвареса, который грамотно сократил дистанцию. А уже в следующей атаке в ворота хозяев был назначен пенальти, который уверенно реализовал Аспас. Даже такой специалист по пенальти как Алвес не смог ничего сделать.

Казалось, что больше голов мы не увидим, но Солер был против. Молодой полузащитник элегантно перекинул вратаря после отличного разрезающего паса от Переса. Сельта не смогла организовать штурм на последних минутах, как итог — Валенсия выигрывает уже второй домашний матч подряд.

Валенсия – Сельта 3:2

Голы: Парехо, 38, Мунир, 67, Солер, 86 — Кабрал, 16, Аспас, 80 (с пенальти)

Валенсия: Алвес — Канселу, Гарай, Мангала, Сикейра (Лато, 65) — Парехо, Перес — Мунир, Солер, Орельяна (Медран, 87) — Дзадза (Мина, 71)



Сельта: Альварес — Отто, Мальо, Кабрал, Ронкалья — Радоя, Эрнандес — Васс (Росси, 74), Аспас, Бонгонда (Хосабед, 65) — Бовю (Хьюлсагер, 74)



Предупреждения: Орельяна — Бонгонда